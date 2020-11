Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US7612991064 Travere Therapeutics Inc. 20.11.2020 US89422G1076 Travere Therapeutics Inc. 23.11.2020 Tausch 1:1 US87936R1068 Telefonica Brasil S.A. 20.11.2020 US87936R2058 Telefonica Brasil S.A. 23.11.2020 Tausch 1:1 CA45257F1018 ImmunoPrecise Antibodies Ltd. 20.11.2020 CA45257F2008 ImmunoPrecise Antibodies Ltd. 23.11.2020 Tausch 5:1 CA74624B2057 Pure Energy Minerals Ltd. 20.11.2020 CA74624B7007 Pure Energy Minerals Ltd. 23.11.2020 Tausch 6:1 US09060C3097 Bio-key International Inc. 20.11.2020 US09060C4087 Bio-key International Inc. 23.11.2020 Tausch 8:1