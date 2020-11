Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US60463E1038 Miragen Therapeutics Inc. 13.11.2020 US60463E2028 Miragen Therapeutics Inc. 16.11.2020 Tausch 15:1 KYG6455A1076 Triterras Inc. 13.11.2020 KYG9103H1020 Triterras Inc. 16.11.2020 Tausch 1:1 CA05570P1036 BNK Petroleum Inc. 13.11.2020 CA50043K1093 BNK Petroleum Inc. 16.11.2020 Tausch 1:1