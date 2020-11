Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US65136T2050 Newgioco Group Inc. 11.11.2020 US2907341026 Newgioco Group Inc. 12.11.2020 Tausch 1:1 CA74022D3085 Precision Drilling Corp. 11.11.2020 CA74022D4075 Precision Drilling Corp. 12.11.2020 Tausch 20:1 US38500P2083 Aenza S.A.A 11.11.2020 US00776D1037 Aenza S.A.A 12.11.2020 Tausch 1:1 CA68622A2011 Organic Flower Investments Group Inc. 11.11.2020 CA18452D1069 Organic Flower Investments Group Inc. 12.11.2020 Tausch 1:1 CA17289C1095 Fiore Cannabis Ltd. 11.11.2020 CA31811L1076 Fiore Cannabis Ltd. 12.11.2020 Tausch 1:1 CA44861F1027 Hybrid Minerals Inc. 11.11.2020 CA44861F2017 Hybrid Minerals Inc. 12.11.2020 Tausch 3:1