Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US46620W1027 J Jill Inc. 09.11.2020 US46620W2017 J Jill Inc. 10.11.2020 Tausch 5:1 SE0000489098 Sweco AB 09.11.2020 SE0014960373 Sweco AB 10.11.2020 Tausch 1:3 CA64130N3067 Nevada Energy Metals Inc. 09.11.2020 CA6540141091 Nevada Energy Metals Inc. 10.11.2020 Tausch 1:1 CA7566781083 Red Lake Gold Inc. 09.11.2020 CA7566782073 Red Lake Gold Inc. 10.11.2020 Tausch 1:1 AU0000049918 Firefinch Ltd. 09.11.2020 AU0000114522 Firefinch Ltd. 10.11.2020 Tausch 1:1 CA51827X2005 Latin American Minerals Inc. 09.11.2020 CA85941M1041 Latin American Minerals Inc. 10.11.2020 Tausch 10:1