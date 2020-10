Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number US6984771062 PHX Minerals Inc. 27.10.2020 US69291A1007 PHX Minerals Inc. 28.10.2020 Tausch 1:1 7881 CA39354F1062 G2 Technologies Corp. 27.10.2020 CA36260L1022 G2 Technologies Corp. 28.10.2020 Tausch 1:1 7814 CA45250L1058 Imagin Medical Inc. 27.10.2020 CA45250L2049 Imagin Medical Inc. 28.10.2020 Tausch 20:1 7827 CA7270531006 Planet Ventures Inc. 27.10.2020 CA7270532095 Planet Ventures Inc. 28.10.2020 Tausch 5:1 7827