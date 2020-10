Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5266811010 Leonovus Inc. 23.10.2020 CA5266813099 Leonovus Inc. 26.10.2020 Tausch 30:1 CA9004351081 Turquoise Hill Resources Ltd. 23.10.2020 CA9004352071 Turquoise Hill Resources Ltd. 26.10.2020 Tausch 10:1