Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA2705413037 Baru Gold Corp. 21.10.2020 CA06968L1004 Baru Gold Corp. 22.10.2020 Tausch 1:1 7881 CA8422003050 Southern Arc Minerals Inc. 21.10.2020 CA8422004041 Southern Arc Minerals Inc. 22.10.2020 Tausch 1:1 7867 CA75773Q2080 Redstar Gold Corp. 21.10.2020 CA42328Y1025 Redstar Gold Corp. 22.10.2020 Tausch 15:1 7881 MHY272654077 Globus Maritime Ltd. 21.10.2020 MHY272651263 Globus Maritime Ltd. 22.10.2020 Tausch 100:1 7814 CA09972M1068 Boreal Metals Corp. 21.10.2020 CA6555PC1039 Boreal Metals Corp. 22.10.2020 Tausch 1:1 7827 CA60369M1005 Ophir Gold Corp. 21.10.2020 CA68374D1069 Ophir Gold Corp. 22.10.2020 Tausch 1:1 7827