Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA82964J1003 Sire Bioscience Inc. 15.10.2020 CA82964J2092 Sire Bioscience Inc. 16.10.2020 Tausch 10:1 BMG2007W1010 Celestial Asia Securities Holdings Ltd. 15.10.2020 BMG2007W1432 Celestial Asia Securities Holdings Ltd. 16.10.2020 Tausch 20:1 CA01863P1080 Alliance Mining Corp. 15.10.2020 CA01863P2070 Alliance Mining Corp. 16.10.2020 Tausch 25:1 CA2082871021 Conquest Resources Ltd. 15.10.2020 CA2082872011 Conquest Resources Ltd. 16.10.2020 Tausch 2,5:1