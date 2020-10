Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US12709P1030 CMC Materials Inc. 05.10.2020 US12571T1007 CMC Materials Inc. 06.10.2020 Tausch 1:1 US67011N1054 Novus Therapeutics Inc. 05.10.2020 US67011N2045 Novus Therapeutics Inc. 06.10.2020 Tausch 18:1 US9575412047 Westell Technologies Inc. 05.10.2020 US9575413037 Westell Technologies Inc. 06.10.2020 Tausch 1:1 CA37891P1080 Global Elsimate Capital Corp. 05.10.2020 CA30227V1058 Global Elsimate Capital Corp. 06.10.2020 Tausch 1:6