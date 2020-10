Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number US05491N3026 BBX Capital Corp. 02.10.2020 US0963081015 BBX Capital Corp. 05.10.2020 Tausch 1:1 7826 CA92255Q1019 Vegaste Technologies Corp. 02.10.2020 CA72750P1053 Vegaste Technologies Corp. 05.10.2020 Tausch 1:1 7827 US00739L1017 Aduro Biotech Inc. 02.10.2020 US00739L2007 Aduro Biotech Inc. 05.10.2020 Tausch 5:1 7827 CA22889C1032 NGX Energy International Corp. 02.10.2020 CA62890N1024 NGX Energy International Corp. 05.10.2020 Tausch 1:1 7881