Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US3842781078 Velodyne Lidar Inc. 01.10.2020 US92259F1012 Velodyne Lidar Inc. 02.10.2020 Tausch 1:1 VGG2956M1041 8i Enterprises Acquisition Corp. 01.10.2020 SGXZ53262598 Diginex Ltd. 02.10.2020 Tausch 1:1 CA86071P1071 Sativa Wellness Group Inc. 01.10.2020 CA80403E1043 Sativa Wellness Group Inc. 02.10.2020 Tausch 1:1