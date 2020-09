Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000ZIP1 ZipTel Ltd. 29.09.2020 AU0000107294 ZipTel Ltd. 30.09.2020 Tausch 1:1 FR0000066052 Avenir Telecom S.A. 29.09.2020 FR0013529815 Avenir Telecom S.A. 30.09.2020 Tausch 80:1