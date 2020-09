Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA83013Q1037 Siyata Mobile Inc. 25.09.2020 CA83013Q5095 Siyata Mobile Inc. 28.09.2020 Tausch 145:1 7826 CA56660Q2045 Cassiar Gold Corp. 25.09.2020 CA1482391069 Cassiar Gold Corp. 28.09.2020 Tausch 5:1 7 827