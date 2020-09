Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA8525401037 StageZero Life Sciences Ltd. 17.09.2020 CA8525403017 StageZero Life Sciences Ltd. 18.09.2020 Tausch 8:1 US8274581003 Silver Bull Resources Inc. 17.09.2020 US8274582092 Silver Bull Resources Inc. 18.09.2020 Tausch 8:1 CA3004103055 Everton Resources Inc. 17.09.2020 CA60855E1097 Everton Resources Inc. 18.09.2020 Tausch 10:1 CA09609M1077 Huntsman Exploration Inc. 17.09.2020 CA44702L1022 Huntsman Exploration Inc. 18.09.2020 Tausch 2:1