Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA7581072054 Redzone Resources Ltd. 20.03.2019 CA37958K1093 RedzoneResources Ltd. 21.03.2019 Tausch 1:1US90130A2006 21st Century Fox Inc. 20.03.2019 US90130A4085 21st CenturyFox Inc. 21.03.2019 Tausch 1:0,736817MHY737601374 Seanergy Maritime HoldingsCorp. 20.03.2019 MHY737603016 Seanergy Maritime HoldingsCorp. 21.03.2019 Tausch 15:1