Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS4510551074 Iconix Brand Group Inc. 14.03.2019 US4510553054 IconixBrand Group Inc. 15.03.2019 Tausch 10:1US33938T1043 Flexible Solutions InternationalInc. 14.03.2019 CA33938T1049 Flexible Solutions InternationalInc. 15.03.2019 Tausch 1:1