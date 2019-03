Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA03836K1093 APPx Group Holdings Inc. 06.03.2019 CA83405W1068 APPx GroupHoldings Inc. 07.03.2019 Tausch 1,5:1CA45112R1001 City View Green Holdings Inc. 06.03.2019 CA1787181025 CityView Green Holdings Inc. 07.03.2019 Tausch 5:4CA26824W1086 EA Education Group Inc. 06.03.2019 CA26824W2076 EAEducation Group Inc. 07.03.2019 Tausch 15:1US29266S1069 Endologix Inc. 06.03.2019 US29266S3040 EndologixInc. 07.03.2019 Tausch 10:1BMG359471031 Flex LNG Ltd. 06.03.2019 BMG359472021 Flex LNGLtd. 07.03.2019 Tausch 10:1