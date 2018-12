Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA91330C4002 Unity Metals Corp. 27.12.2018 CA91329X1006 Unity MetalsCorp. 28.12.2018 Tausch 1:1US13200M2017 Camber Energy Inc. 27.12.2018 US13200M3007 Camber EnergyInc. 28.12.2018 Tausch 25:1SE0011309319 Axactor SE 27.12.2018 NO0010840515 AxactorSE 28.12.2018 Tausch 1:1