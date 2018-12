Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000TMP6 Adveritas Ltd. 10.12.2018 AU0000033946 AdveritasLtd. 11.12.2018 Tausch 1:1AU000000RBO6 STEMify Ltd. 10.12.2018 AU0000033987 STEMifyLtd. 11.12.2018 Tausch 1:1US69014Q1013 OvaScience Inc. 10.12.2018 US60040X1037 OvaScienceInc. 11.12.2018 Tausch 15:1CA86083Q1019 Stingray Group Inc. 10.12.2018 CA86084H1001 Stingray GroupInc. 11.12.2018 Tausch 1:1