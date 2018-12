Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA20653P4096 Advanz Pharma Corp. 30.11.2018 CA00775M1041 Advanz PharmaCorp. 04.12.2018 Tausch 1:1CA14179V1076 Cargojet Inc. 03.12.2018 CA14179V2066 CargojetInc. 04.12.2018 Tausch 1:1