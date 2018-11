Einstellung AufnahmeISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA38116E1007 Mako Mining Corp. 14.11.2018 CA56089A1030 Mako MiningCorp. 15.11.2018 Tausch 1:1US7514522025 Ramco-Gershenson PropertiesTrust 14.11.2018 US74971D1019 Ramco-Gershenson PropertiesTrust 15.11.2018 Tausch 1:1US81789Y1029 Seven Stars Cloud Group Inc. 14.11.2018 US45166V1061 SevenStars Cloud Group Inc. 15.11.2018 Tausch 1:1CA46183X2086 Invictus MD StrategiesCorp. 14.11.2018 CA46183X8026 Invictus MD StrategiesCorp. 15.11.2018 Tausch 1:1CA8168812052 Senator Minerals Inc. 14.11.2018 CA88825L1013 SenatorMinerals Inc. 15.11.2018 Tausch 4:1