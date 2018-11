Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS00973E1029 Akers Biosciences Inc. 08.11.2018 US00973E3009 AkersBiosciences Inc. 09.11.2018 Tausch 8:1US7611234052 ReShape Lifesciences Inc. 08.11.2018 US7611235042 ReShapeLifesciences Inc. 09.11.2018 Tausch 140:1