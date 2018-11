Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenFR0013188844 Solutions 30 SE 06.11.2018 FR0013379484 Solutions 30SE 07.11.2018 Tausch 1:4US0234354076 Amedica Corp. 06.11.2018 US8293921099 AmedicaCorp. 07.11.2018 Tausch 1:1CA84841L2093 Sphere 3D Corp. 06.11.2018 CA84841L3083 Sphere 3DCorp. 07.11.2018 Tausch 8:1AU000000HEG7 Pure Alumina Ltd. 06.11.2018 AU0000028763 Pure AluminaLtd. 07.11.2018 Tausch 1:1FR0010554113 Emova Group S.A. 06.11.2018 FR0013356755 Emova GroupS.A. 07.11.2018 Tausch 20:1