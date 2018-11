Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA92143R2046 Avricore Health Inc. 05.11.2018 CA0545211090 AvricoreHealth Inc. 06.11.2018 Tausch 1:1CA09852X3058 BonTerra Resources Inc. 05.11.2018 CA09852X7018 BonTerraResources Inc. 06.11.2018 Tausch 10:1US25374L1089 Differential Brands GroupInc. 05.11.2018 US15644G1040 Differential Brands GroupInc. 06.11.2018 Tausch 1:1CA95914Q2062 Western Pacific ResourcesCorp. 05.11.2018 CA95914Q3052 Western Pacific ResourcesCorp. 06.11.2018 Tausch 4:1