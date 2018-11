Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000ASY5 ScandiVanadium Ltd. 02.11.2018 AU0000028557 ScandiVanadiumLtd. 05.11.2018 Tausch 1:1CA01479Q1028 Plymouth Rock TechnologiesInc. 02.11.2018 CA7300201042 Plymouth Rock TechnologiesInc. 05.11.2018 Tausch 1:1US45790J3059 Inpixon 02.11.2018 US45790J5039 Inpixon 05.11.2018 Tausch 40:1US16965P1030 ChipMOS Technologies Inc. 02.11.2018 US16965P2020 ChipMOSTechnologies Inc. 05.11.2018 Tausch 1:0,849923