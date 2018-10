Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS4380902019 Hon Hai Precision Industry Co.Ltd. 29.10.2018 US4380908057 Hon Hai Precision Industry Co.Ltd. 30.10.2018 Tausch 1:0,8CA15671G2099 Cequence Energy Ltd. 29.10.2018 CA15671G5068 CequenceEnergy Ltd. 30.10.2018 Tausch 20:1CA38119T1049 Golden Star Resources Ltd. 29.10.2018 CA38119T8077 GoldenStar Resources Ltd. 30.10.2018 Tausch 5:1