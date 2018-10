Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA56575M1086 Marapharm Ventures Inc. 26.10.2018 CA5323511033 MarapharmVentures Inc. 29.10.2018 Tausch 1:1CA75943G1063 SugarBud Craft GrowersCorp. 26.10.2018 CA8650011015 SugarBud Craft GrowersCorp. 29.10.2018 Tausch 1:1