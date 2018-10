Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000MUS8 New Energy Minerals Ltd. 17.10.2018 AU0000026940 New EnergyMinerals Ltd. 18.10.2018 Tausch 1:1CA47746P1045 Pushfor Investments Inc. 17.10.2018 CA74643E1079 PushforInvestments Inc. 18.10.2018 Tausch 1:1CA10639L1013 Breathtec BioMedical Inc. 17.10.2018 CA10639L2003 BreathtecBioMedical Inc. 18.10.2018 Tausch 2:1CA68373F1027 Open Source Health Inc. 17.10.2018 CA94856V1094 Open SourceHealth Inc. 18.10.2018 Tausch 2:1GB00B06GJT32 Altona Energy PLC 17.10.2018 GB00BFZNKV91 Altona EnergyPLC 18.10.2018 Tausch 1000:1