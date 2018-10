Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenMHY272653087 Globus Maritime Ltd. 15.10.2018 MHY272654077 GlobusMaritime Ltd. 16.10.2018 Tausch 10:1CA53634Q1054 Liquid Media Group Ltd. 15.10.2018 CA53634Q2045 LiquidMedia Group Ltd. 16.10.2018 Tausch 5:1