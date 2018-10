Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS7842891001 SJI Inc. [SJI] 12.10.2018 US8385181081 SJI Inc.[SJI] 15.10.2018 Tausch 1:1JE00BP0S1L63 PetroMaroc CorporationPLC 12.10.2018 CA71672W1077 PetroMaroc Corp. 15.10.2018 Tausch 1:1