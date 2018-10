Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS23317H8549 SITE Centers Corp. 11.10.2018 US82981J1097 SITE CentersCorp. 12.10.2018 Tausch 1:1HU0000142419 KONZUM Investment & Asset ManagementPLC 11.10.2018 HU0000160650 KONZUM Investment & Asset ManagementPLC 12.10.2018 Tausch 1:10US89703P1075 Tribune Publishing Co. 11.10.2018 US89609W1071 TribunePublishing Co. 12.10.2018 Tausch 1:1US92936P1003 WMIH Corp. 11.10.2018 US62482R1077 WMIHCorp. 12.10.2018 Tausch 12:1