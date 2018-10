Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS8385181081 SJI Inc. [SJI] 10.10.2018 US7842891001 SJI Inc.[SJI] 11.10.2018 Tausch 1:1CA96144Y2096 Harrys Manufacturing Inc. 10.10.2018 CA4158651048 HarrysManufacturing Inc. 11.10.2018 Tausch 1:1