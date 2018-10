Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA35902L1085 Arrow Exploration Corp. 05.10.2018 CA04274P1053 ArrowExploration Corp. 08.10.2018 Tausch 8,5:1CA95984W1095 Western Uranium & VanadiumCorp. 05.10.2018 CA95985D1006 Western Uranium & VanadiumCorp. 08.10.2018 Tausch 1:1US0051251090 LiveRamp Holdings Inc. 05.10.2018 US53815P1084 LiveRampHoldings Inc. 08.10.2018 Tausch 1:1