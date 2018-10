Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA91688U2002 Vanadian Energy Corp. 04.10.2018 CA9214131000 VanadianEnergy Corp. 05.10.2018 Tausch 4:1AU000000NLI6 Exore Resources Ltd. 04.10.2018 AU0000025975 ExoreResources Ltd. 05.10.2018 Tausch 1:1CA61174P3043 Monster Uranium Corp. 04.10.2018 CA61174P4033 MonsterUranium Corp. 05.10.2018 Tausch 5:1US75915K1016 Regulus Therapeutics Inc. 04.10.2018 US75915K2006 RegulusTherapeutics Inc. 05.10.2018 Tausch 12:1