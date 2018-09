Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS68232V3069 Onconova Therapeutics Inc. 26.09.2018 US68232V4059 OnconovaTherapeutics Inc. 27.09.2018 Tausch 15:1CA12571Q3044 CMC Metals Ltd. 26.09.2018 CA12571Q4034 CMC MetalsLtd. 27.09.2018 Tausch 2,5:1CA21925M2085 Cornerstone Metals Inc. 26.09.2018 CA33745F1071 CornerstoneMetals Inc. 27.09.2018 Tausch 1:1AU000000RVY3 Pensana Metals Ltd. 26.09.2018 AU0000025231 Pensana MetalsLtd. 27.09.2018 Tausch 1:1