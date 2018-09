Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS5247073043 Legacy Reserves Inc. 24.09.2018 US5247061089 LegacyReserves Inc. 25.09.2018 Tausch 1:1US12514V1052 CDTI Advanced Materials Inc. 24.09.2018 US12514V2043 CDTIAdvanced Materials Inc. 25.09.2018 Tausch 5:1GB00BCLY7L40 Ixico PLC 24.09.2018 GB00BFXR4C20 IxicoPLC 25.09.2018 Tausch 1:1