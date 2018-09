Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA70964T1030 CruzSur Energy Corp. 03.09.2018 CA22889C1032 CruzSur EnergyCorp. 04.09.2018 Tausch 10:1AU000000OMT9 ImExHS Ltd. 03.09.2018 AU0000023053 ImExHSLtd. 04.09.2018 Tausch 1:1GRS003003027 National Bank of GreeceS.A. 03.09.2018 GRS003003035 National Bank of GreeceS.A. 04.09.2018 Tausch 10:1