Einstellung AufnahmeISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS46261V1089 Ipass Inc. 23.08.2018 US46261V3069 IpassInc. 24.08.2018 Tausch 10:1CA18681B1031 Cliffmont Resources Ltd. 23.08.2018 CA18681B2021 CliffmontResources Ltd. 24.08.2018 Tausch 20:1