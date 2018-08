Einstellung AufnahmeMIC Code ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Abdem: AnmerkungenXFRA IM00B1FPZP63 Andalas Energy and PowerPLC 09.08.2018 IM00BZ7PNY71 Andalas Energy and PowerPLC 10.08.2018 Tausch 50:1XFRA CA31822Q1037 Nordic Gold Corp. 09.08.2018 CA65562B1085 Nordic GoldCorp. 10.08.2018 Tausch 1:1