Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA94990C1086 WELL Health Technologies Corp. 13.07.2018 CA94947L1022 WELLHealth Technologies Corp. 16.07.2018 Tausch 1:1TH0689010013 Krungthai Card Public Co.Ltd. 13.07.2018 TH0689010Z18 Krungthai Card Public Co.Ltd. 16.07.2018 Tausch 1:10