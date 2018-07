Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA1356361081 AXS Blockchain Solutions Inc. 03.07.2018 CA00249A1084 AXSBlockchain Solutions Inc. 04.07.2018 Tausch 1:1KYG541351196 Leaf Clean Energy Co. 03.07.2018 KYG541351279 Leaf CleanEnergy Co. 04.07.2018 Tausch 100:44,49