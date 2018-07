Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS40650V1008 Avanos Medical Inc. 02.07.2018 US05350V1061 Avanos MedicalInc. 03.07.2018 Tausch 1:1CA1431312091 District Copper Corp. 02.07.2018 CA25484L1058 DistrictCopper Corp. 03.07.2018 Tausch 1:1