Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA41024B2003 Handa Mining Corp. 14.06.2018 CA41024T1021 Handa MiningCorp. 15.06.2018 Tausch 1:1CA75746K1066 Redhawk Resources Inc. 14.06.2018 CA75746K3047 RedhawkResources Inc. 15.06.2018 Tausch 3:1CA58548A1049 Melior Resources Inc. 14.06.2018 CA58548A2039 MeliorResources Inc. 15.06.2018 Tausch 10:1