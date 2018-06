Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenGB0043620292 Genting Singapore PLC 12.06.2018 SGXE21576413 GentingSingapore 13.06.2018 Tausch 1:1CA79015E1060 Saint Jean Carbon Inc. 12.06.2018 CA79015E6010 Saint JeanCarbon Inc. 13.06.2018 Tausch 4:1CH0000587979 Sika AG 12.06.2018 CH0418792922 Sika AG 13.06.2018 Tausch1:60SE0001493776 AAK AB 12.06.2018 SE0011337708 AAK AB 13.06.2018 Tausch1:6