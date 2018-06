Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA21983F3016 Coronet Metals Inc. 05.06.2018 CA58518M1041 Coronet MetalsInc. 06.06.2018 Tausch 1:1US92230Y1047 OneSpan Inc. 05.06.2018 US68287N1000 OneSpanInc. 06.06.2018 Tausch 1:1CA60510Q1090 Mission Ready Solutions Inc. 05.06.2018 CA60511F1027 MissionReady Solutions Inc. 06.06.2018 Tausch 1:1VGG211741001 Taoping Inc. 05.06.2018 VGG8675V1013 TaopingInc. 06.06.2018 Tausch 1:1