Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenFR0000124711 Unibail-Rodamco SE 04.06.2018 FR0013326246 WFDUnibail-Rodamco N.V. 05.06.2018 Tausch 1:1FR0000124711 Unibail-Rodamco SE 04.06.2018 FR0013326246 WFDUnibail-Rodamco N.V. 05.06.2018 Tausch 1:1US8972383090 TrovaGene Inc. 04.06.2018 US8972384080 TrovaGeneInc. 05.06.2018 Tausch 12:1US7611231082 ReShape Lifesciences Inc. 04.06.2018 US7611234052 ReShapeLifesciences Inc. 05.06.2018 Tausch 15:1US3743963072 Gevo Inc. 04.06.2018 US3743964062 GevoInc. 05.06.2018 Tausch 20:1