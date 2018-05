Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA77543A1093 Rokmaster Resources Corp. 02.05.2018 CA77543A2083 RokmasterResources Corp. 03.05.2018 Tausch 5:1CA09204B1004 Black Dragon Gold Corp. 02.05.2018 CA09204B2093 BlackDragon Gold Corp. 03.05.2018 Tausch 3:1CA61186P1027 Montan Mining Corp. 02.05.2018 CA61186P2017 Montan MiningCorp. 03.05.2018 Tausch 3:1US24661P6097 Delcath Systems Inc. 02.05.2018 US24661P7087 DelcathSystems Inc. 03.05.2018 Tausch 500:1CA00687U7078 Adira Energy Ltd 02.05.2018 CA29246V1040 Empower ClinicsInc. 03.05.2018 Tausch 6,726254:1AU000000MLI8 Orminex Ltd. 02.05.2018 AU0000009243 OrminexLtd. 03.05.2018 Tausch 1:1