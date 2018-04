Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000AR17 Emerge Gaming Ltd. 18.04.2018 AU0000007866 Emerge GamingLtd. 19.04.2018 Tausch 1:1CA6437632046 New Dimension Resources Ltd. 18.04.2018 CA6437633036 NewDimension Resources Ltd. 19.04.2018 Tausch 2,5:1