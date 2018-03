Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenGB00BZ0XJR39 Great Portland Estates PLC 26.03.2018 GB00BF5H9P87 GreatPortland Estates PLC 27.03.2018 Tausch 29:25MHY8897Y7017 TOP Ships Inc. 26.03.2018 MHY8897Y8007 TOP ShipsInc. 27.03.2018 Tausch 10:1US87244T1097 Oxford Square Capital Corp. 26.03.2018 US69181V1070 OxfordSquare Capital Corp. 27.03.2018 Tausch 1:1