Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenDE000A2DAM11 Baumot Group AG 12.03.2018 DE000A2G8Y89 Baumot GroupAG 13.03.2018 Tausch 2:1US53071M8560 Liberty Interactive Corp. 12.03.2018 US36164V3050 GCILiberty Inc. 13.03.2018 Tausch 1:1